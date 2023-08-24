親子一同料理能增進感情，IKEA推出全新TABBERAS系列，多款孩子也能一起使用的廚房好物，讓親子烹飪更有樂趣。

遇熱會變色的隔熱手套與杯墊、安全好操作的刀/削皮器、食物切片器、附蓋碗、刮刀等多樣產品，讓下廚變得輕鬆又好玩。

IKEA的TABBERAS杯墊表面塗有熱致變色物料，底部為軟木材質，放上熱茶立刻變色為日常生活帶來驚喜。（IKEA提供／古明弘台北傳真）

特別的是，IKEA全新TABBERAS隔熱手套，以紫綠撞色設計，當溫度高於體溫就會變成可愛粉紅與黃色，能提醒留意偏高的溫度，同樣會變色的TABBERAS杯墊，能保護桌面，放上熱茶立刻變色為日常生活帶來趣味。