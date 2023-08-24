張珩老師團隊暑假邀請到日本畿央大學人間環境設計系一同進駐後壁頂長社區。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

台日師生製作3組攤車，未來將供給社區居民使用。（成功大學IEBS提供／張毓翎台南傳真）

成功大學建築學系教授張珩近年帶領學生到台南市後壁區頂長社區，幫助地方打造許多祕境花園，今年暑假更邀請到日本畿央大學人間環境設計系師生一同進駐社區，為即將在10月落成的「芒果小棧」公園，製作攤車、家具。

頂長社區發展協會總幹事張美雪說，張珩老師開設的「建構桃花源」課程，近年帶領成大學生到社區做營造，陸續完成菁寮國中三角公園、長短樹公園、祕境花園、綠藝長堤、楊家二進，提供社區各類使用率高的複合式開放空間，無論是用於午後小憩、長輩課程、在地藝術展覽、聚會用餐都很適合。

張珩老師團隊暑假邀請到日本畿央大學人間環境設計系一同進駐後壁頂長社區，於距離長短樹公園只有200公尺的芒果小棧享受一場療癒盛夏，攜手成功大學學生進行為期一周的密集課程，進行場域、攤車、各式景觀家具施作及認識在地植栽等。

張珩說，此次課程邀請日本畿央大學人間環境設計系一同進駐後壁頂長社區，以台日同學共學共做方式為社區打造第7座公園「芒果小棧」，並製作3組攤車，未來將供給社區居民使用，應用於輕食販售、可移動式茶室空間、文創商品展示等。

張珩提到，芒果小棧將於10月正式落成，屆時將成為社區新興亮點，歡迎大家來頂長社區散步、乘涼於芒果樹下野餐。