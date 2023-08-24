顏志琳喊太多次被嚇到，遭陶晶瑩吐槽。（東風衛視提供）

《音樂主理人》進入「城市之歌」的挑戰主題，選手們兩兩PK分別為台南、屏東、花蓮、雲林、台北五座城市打造代表歌曲，上周呈現台南、屏東、花蓮樣貌的城市之歌讓眾人驚豔，每一組都讓飛行導師陳珊妮和動力火車傷透腦筋，難以決斷，動力火車顏志琳在面對選手的表現，還連續3次說出被嚇到，讓尤秋興直接吐槽：「你已經講了3次！」主持人陶晶瑩更直喊：「你是來看鬼片嗎？」

顏志琳被翊庭歌曲其中的旋律「小城故事多」打動，感到印象深刻，現場還清唱這一句，卻遭陶晶瑩充滿懷疑詢問：「是這樣唱的嗎？」顏志琳心虛表示：「應該是吧！」陳珊妮立馬Diss他：「真的嗎？這樣你會有記憶嗎？」

顏志琳趕緊找救兵翊庭詢問是不是這樣唱！讓陶晶瑩秒回：「是小城事故多吧！」沒想到陳珊妮聽完兩人創作之後，卻感到有點失望，翊庭反被指出在音樂上沒有與鄧麗君連結在一起，更直言JAS這首歌讓她覺得有一點尷尬。

《音樂主理人》每周五晚間7點在東風衛視播出，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出。