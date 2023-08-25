莎莎（左）、姚元浩。（好看娛樂提供）

曾沛慈（左起）、李玉璽、姚元浩、張立東、鼓鼓、庹宗康、婁峻碩、鹿希派、莎莎。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中2》本周將播出大計畫，挑戰超過百人入園的「森林園遊會」，營業夥伴聽到紛紛表示無法接受、澈底崩潰。鹿希派說：「100人真的是太瘋了！超過100份的食物跟飲料，我們要怎麼準備？」

前一天晚上備料時，因為時間不足，該做的準備工作來不及完成，讓甜品部主管莎莎大爆炸，顧不得鏡頭仍在拍攝，現場淚崩，哭著對大家說「對不起」，甚至希望庹宗康可以準假，讓她隔一天不用來上班。

園遊會當天，小幫手呂思緯鼓鼓來到園區，聽到重大任務是要服務1百多人，表情非常驚嚇，他直接和元浩承擔艱難的炸雞攤位，要頂著近40度高溫的大太陽下，持續炸台高溫工作，忍受被熱油噴傷的風險。接近130位的客人陸續進入園區，彷彿是一場森林嘉年華。

這一天也是婁峻碩在《嗨！營業中2》工作的最後一天，必須提早畢業無法和大家一起走到最後讓婁峻碩很感傷，說出感人告別，並將手上工作清單項目交接給鹿希派，希望鹿希派能順利度過後面的營業工作。

《嗨！營業中2》每周六晚間6點在台視播出 、 晚間10點於Netflix上架；每周日晚間8點在衛視中文台播出。