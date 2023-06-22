謝金燕自認老鼠屎，志在參加。（TVBS提供）

《來吧！營業中2》全員漫遊台版亞馬遜河。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍將於周六（24日）播出最終回。接續台南員工旅遊第2天，謝金燕感觸良多提到：「捨不得大家，我心裡唯一的遺憾就是珮含和羅奕傑的離開。其實我一直都是零社交生活，所以特別開心這段時間有大家的陪伴」謝金燕更坦誠人生第一次擁有朋友聊天群組，卻遭謝依霖笑嗆：「那妳要回（訊息）啊。」楊銘威則意外表示：「這次員旅真的有讓大家變熱絡，超感動！我們群組居然開始有互動了。」大方展示對話紀錄，破除群組零互動傳言。

本次員工旅遊走訪台南特色景點，眾人更在卡丁車賽車中徹底玩瘋，令修杰楷大讚：「這趟旅程就是希望所有人玩瘋、盡情做自己」，王子（邱勝翊）在體驗卡丁車時自爆童年陰影：「我曾經玩卡丁車玩到手斷掉，所以其實有一點怕，但大家都說我開得不錯，所以我也很開心能代表團隊出賽。」楊銘威則不改胡鬧本性，在與謝金燕、謝依霖比賽時，自創「傷害性不大、侮辱性極強」的開法，讓謝金燕大喊：「就算我是老鼠屎，楊銘威也不用這樣吧。」

王子邱勝翊、黃柏峰、鍾岳軒與蔡朕的賽車競速，堪稱螢幕史上最激烈賽車比賽，蔡朕強勢逼車、連出奇招，全場嗨翻，更讓謝金燕驚嘆：「沒看過蔡朕這麼狠！」也讓鍾岳軒罕見表示：「我真的超不爽！」