為全國柏油公路安全把關，儀器界跨產官學合作成功！今年8月，交通部公路總局材料試驗所「漢堡車轍試驗」成功通過TAF評鑑，成為全國首家獲得此認證的試驗室。這項認證代表「漢堡車轍試驗」可以應用在評估瀝青混凝土鋪面對車轍和水侵蝕的抵抗能力，並藉以提升公路鋪面品質，並進一步確保公路使用者的安全及舒適性，為全國柏油公路品質與安全把關。

從108年開始，公路總局材料試驗所即透過持續試誤的過程並逐步驗證儀器是否符合規範，長達4年完成相關標準作業程序，通過TAF增項認證評鑑。幕後推手之一的峻豐儀器總經理蕭俊源表示，因業務需要南北奔波往返國道、省道等公路，深感路面品質對行車安全影響甚大，希望能找到精準測試路面品質的儀器來協助提升柏油公路安全，因此，107年引進義大利MATEST漢堡車轍試驗儀，且自發性研究美國AASHTO T324規範要求。

不過，由於「漢堡車轍試驗」認證涉及檢驗方式、材料、數據分析等需各項學術專業，不僅過程繁瑣複雜且需專業分工，先前，國內部分實驗室曾經著手申請TAF認證時所使用的設備，都無法符合美國AASHTO T324規範要求，就算原廠人員來台協助仍無法解決問題取得認證。

為了達成這項艱鉅的任務，具理工背景、擁有美國雙碩士學位的蕭俊源，期間找了好友-德上國際負責人張德昑一起協助研究測試分析。在儀器業超過30年經驗的張德昑，為中興大學材料系碩士及博士候選人，為挺台灣公路品質、也為了挺好友蕭俊源，具科學家研究精神的他，不計成本代價只為獲得答案，然檢驗方式及材料分析沒問題；至於複雜的數據分析，則由就讀中正大學經濟系研究所的張敬威完成。

「漢堡車轍試驗」成功通過TAF認證，確保瀝青鋪面品質與使用壽命，蕭俊源及張德昑憑著一股傻勁的理工魂，理念相同促成儀器界跨產官學合作成功的案例，未來不僅協助提升公路鋪面品質，並進一步確保公路使用者的安全及舒適性，為全國柏油公路品質與安全把關，象徵產官學合作成功將造福民眾創造多贏局面。