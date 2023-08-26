有關郭柯侯見面議題，朱立倫認為每一位都已釋出善意，共識是不讓民進黨躺著選。（呂健豪攝）

國民黨主席朱立倫今（26）日上午陪同黨內立委參選人洪佳君至鶯歌、新莊的宮廟上香祈福，也到樹林參與座談會，積極拉抬聲勢。行程中他被問到有關郭柯侯見面的議題，他稱大家都釋出善意，最後大家一定會團結，而大家的默契就是不要讓民進黨躺著選。

外傳郭柯侯下周將見面，但外界認為3人都不可能退讓，因此可能會讓商談結果出現落差，但朱立倫認為，應先用正面積極的角度看待，相信3人都有直接溝桶的管道，而且會很暢通的來溝通，不管是倆倆見面還是3人一起，只要多溝通，相互展現善意，最後大家必須要團結，也一定要團結，因為這是主流的民意。

朱立倫強調，在這個過程當中，相信每一位都已經釋放出善意，也積極在推動當中，至於他本人與柯的聯繫更是沒有問題，因為2人是老同學，都一直保持暢通的聯繫。

而有關立委席次部分是否會多禮讓民眾黨一點？朱立倫回應，有關立委提名，不管是國民黨或民眾黨，都提名到一定的階段了，大家都有共識絕對不要造成「親痛仇快」，不要讓民進黨躺著選，目前在各地都有這樣的默契，至於接下來還有什麼討論，會等跟柯文哲見面的時候再談。