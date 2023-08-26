一名在烏克蘭南部作戰的指揮官告訴路透社，烏克蘭軍隊相信他們已經在南部突破最困難的俄軍防線，現在能夠加快推進速度。

路透社報導，烏克蘭於6月發起反攻，但俄軍防線準備充分，加上布有地雷加強防守，減緩烏軍朝南向亞速海進軍的速度。

烏軍23日表示，他們已在南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）村莊羅博蒂（Robotyne）升起國旗。羅博蒂位於前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）以南約10公里。

帶領部分士兵進入羅博蒂、化名為康貝特（Kombat）的指揮官表示：「我們不會就此止步。下個目標是（城鎮）伯德揚斯克（Berdiansk）等更多地方。我立即向我的士兵明確表示：我們的目標不是羅博蒂，我們的目標是亞速海。」

羅博蒂距亞速海沿岸港市伯德揚斯克約100公里，距戰略重鎮梅利托波爾（Melitopol）85公里。去年2月俄羅斯全面入侵後，這兩個地方都被俄軍占領。

莫斯科尚未證實烏克蘭已進入羅博蒂。

一名美國官員上週表示，烏軍反攻目的是分裂南部的俄軍，但似乎不太可能收復梅利托波爾。

康貝特說：「我們已經通過了布有地雷的主要道路。我們即將到達可以前進的防線。我相信此後行軍將加速。」