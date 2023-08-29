王宥忻日前到警局報案並錄製反詐騙影片，（固力狗提供／黃雯犀台北傳真）

王宥忻日前到警局報案並錄製反詐騙影片，（固力狗提供／黃雯犀台北傳真）

「財富女神」王宥忻日前為台北市警察局錄製反詐騙影片，她透露，因為最近很多人盜用她的影片宣傳未上市股票投資，或是加入群組進行詐騙，「目前在Line群組的學員中，遭詐騙的超過10人！」她擔心如果不儘早遏止此行為，被詐騙人數可能越來越多。

王宥忻說：「只要有學員反應，我們都會先進行檢舉的動作。」她也第一時間到警局報案，同時協助台北市警察局錄製反詐騙影片，「最近詐騙集團假冒知名人士在網路進行詐騙猖獗，所以我特別錄製了影片，希望能提升大眾反詐騙意識跟認知！希望透過我的分享，能幫助更多人遠離詐騙。」

熱心公益的王宥忻，去年擔任新北市政府警察局犯罪預防宣導大使，她分析網路詐騙，「頭像不一定是真人，也有可能是AI合成的臉孔！」

王宥忻說，尤其是投資詐騙，會引誘被害人下載假的APP或指示被害人匯款，「但其實被害人都是在假的APP帳面操作，誤以為自己獲利不斷，有如神助，每當被害人想要領取獲利時，假客服就要求被害人必須先支付高額的分潤獎金，後續又稱須繳交高額稅金才能領到錢等話術，延長被害人發覺遭詐時間，待被害人驚覺有異時，卻為時已晚。」

擁有超過10億身家，王宥忻直言關於投資：「風險的控管、對投資標地是否了解，這些細節都很重要！最重要是，別把投資當賭博。」另外，她也提醒大家要提升自己的財商思維，「當我們提升財商認知，才能提高對於財富的掌控力。」

王宥忻強調，目前由她官方經營的群組名為「財富女神財商知識分享群」，學員大多都是從抖音上看影片加入，此群也開放學員問問題，只要她有時間，就會親自回應大家，「但這個頻道影片也最常被盜！」

最後王宥忻語重心長呼籲，請大眾謹記，切勿輕信來源不明的投資管道或網路連結，「如果遇到有人要你加LINE投資，就一定是詐騙，也不要隨便付費加入群組或是匯錢購買課程！」她建議投資前務必核實資訊，慎防詐騙，如有疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。