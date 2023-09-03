新科狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）不僅被視為馬刺救世主，還被看好成為新一代的聯盟看板球星。老前輩麥克爾湯普生（Mychal Thompson）呼籲大家千萬不要炒作過頭了，這不僅對文班亞馬帶來沉重壓力，也對歷屆的名將不公平。

麥克爾湯普生對美媒Sportskeeda談論此事，先是自嘲一番：「（文班亞馬）他跟我一點都不像啊，當年我進入聯盟時根本沒人在乎。」麥克爾湯普生是1978年NBA選秀狀元（拓荒者），後來拿下兩座總冠軍。

「（文班亞馬）他是NBA史上最受矚目的新秀，在網路媒體的推波助瀾之下，曝光度甚至超過詹姆斯（LeBron James），即使他是在法國打球，在美國以及全世界的籃球員都聽過他的名字。說他是史上最強的新秀也太可笑了，外界已經把他捧得比詹姆斯、賈霸（Lew Alcindor）、張伯倫（Wilt Chamberlain）都還要高了。」

麥克爾湯普生指出文班亞馬肯定是球星級人物，未來的名人堂成員，但把他捧得太高對他是不公平的。「在稱呼他是聯盟救世主之前，給這個孩子一個成長的機會吧。」他預測文班亞馬首季可以上陣75場，不過要爭奪年度新人王也有強敵競爭，例如拓荒者探花控衛韓德森（Scoot Henderson）。