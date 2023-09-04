颱風海葵影響，台鐵今天表示，東部幹線各級列車陸續恢復行駛，並加開列車行駛。

中央氣象局今天持續發布輕度颱風海葵海上陸上颱風警報，陸上警戒區為彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門等；海上警戒區為台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。

台鐵今天發布最新列車行駛訊息，東部幹線花蓮到台東間上行421次，下行422次起，各級列車陸續恢復行駛，花蓮以北正常行駛。

台鐵表示，為疏運台東、花蓮滯留旅客，特開423次、431次，加開5427次台東到樹林區間快車（按週五、六、日427次停靠站及時刻行駛）。

西部幹線方面，台鐵表示，彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南下行161次，上行162次起，各級列車陸續恢復行駛。

台鐵指出，南迴線枋寮到台東間各級列車下午4時前停駛。

台鐵指出，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛；集集支線自2717次起，恢復行駛；沙崙支線3709次起陸續恢復行駛。（編輯：李亨山）1120904