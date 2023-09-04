2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄4日就表示，「藍白合不只是要下架民進黨，然後取得政權，藍白合的優點不少，柯文哲的民眾黨現在第一要務是成長，這給他們很大的成長機會」，引發討論。

沈富雄4日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我覺得藍白合有一個優點，大家都沒想到，藍白合不只是要下架民進黨，然後取得政權」，沈富雄提到，「藍白合的優點不少，因為大家都說藍白合，民眾黨就被邊緣化了，誰說的？如果民眾黨在內閣的部長，取得國民黨的同意，拿到衛福部、勞動部、司法部、財政部，我要是國民黨，財政部丟給柯文哲，讓你好好地遵守財政紀律，老百姓會鼓掌的」。

沈富雄更提到，「柯文哲的民眾黨現在第一要務是成長，如果他們的人做了副總統，又有兩個到三個的部長，這給他們很大的成長機會」。沈富雄最後更說，「至於國民黨裡頭有四個內亂份子，如果國民黨的內閣裡頭有民眾黨的人，這個對內亂份子就近看管是蠻好的，想作亂的人比較不敢，他們一放肆柯文哲就叫了，如果藍白組聯合內閣，國民黨跟民眾黨有互為鯰魚的效用，侯友宜要選上一定要靠藍白合」。