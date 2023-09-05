資本額僅50萬、卻進口了8000多萬顆巴西雞蛋，同時獲得農委會（現為農業部）1.75億元補助的「超思」公司爭議持續受到各界關注。對此，一份最新的網路投票針對農業部長陳吉仲喊出「只要再做不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接來提告」進行調查。結果不少網友表現出相當不滿的態度，怒轟陳「做賊喊捉賊」。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（5）日發起最新網路投票，截至下午4點半，已有將近1萬人參與。針對「陳吉仲要提告說進口雞蛋圖利特定廠商的人」的題目，認為「陳吉仲最後真的會提告」的網友僅僅只占5%、覺得「陳吉仲其實不敢提告」的參與者占93%、剩下「其他意見」、「沒意見」各占1%。

對於陳吉仲表態要提告，網友紛紛留言稱「陳吉仲沒用的人，口口聲聲只會提告，他做著有那一件事情，真正為人民，真正為台灣」、「做賊的喊捉賊」、「瞞者瞞，識者不能瞞！」、「民進黨如果下台這些人都要查清楚」、「失職還敢告真是無恥」、「唯一支持侯友宜，下架民進黨，陳吉仲下台」、「農業部升格，農產品價漲，在野不監督，執政笑呵呵」。

然而面對外界漫天指控，陳吉仲說，中央畜產會是農業部委託來辦理這次雞蛋專案的緊急進口，所有雞蛋的進口流程說明非常清楚，不像一般的商品要進台灣就進，當初有很多大企業願意幫忙，最後無法順利協助進口，就是因為雞蛋的進口是非常專業，有層層條件的把關。更重要農業部沒有補助任何私人公司上億元，完全用價差的吸收，所以再次的強調，只要再有不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接提告。