2024總統、立委大選在即，外界也關注各政黨不分區立委名單，據媒體報導，民進黨將於9月成立不分區提名小組、10月底定名單，剛接任賴清德北市競總主委的陳時中、為賴操刀政策白皮書的前文化部長鄭麗君都有望入安全名單。前立委郭正亮指出，鄭麗君傳是駐美代表蕭美琴萬一不方便回台，可以做為副手人選的「備胎」，且做過部長不可能列入不分區；而綠營國會過半可能性不高，不太會讓已經70歲的陳時中當陽春立委，至少也要給陳時中當立院副院長。

郭正亮今(5日)在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》先指出，賴清德找陳時中擔任北市競總主委很奇怪，陳時中在去年台北市長選舉僅拿32%，賴不可能把高標只設32%，唯一的理由是「英系歸隊」，陳時中的操盤手之一就是被黨內排黑條款影響的黃承國，簡單講就是賴清德希望黃承國歸隊，因為黃有組織盤。

郭正亮說，鄭麗君傳出來是，萬一駐美代表蕭美琴不方便回台灣當副總統，鄭可以當副手；鄭麗君不可能當不分區，都已經擔任過文化部長了。主持人許甫也笑說，鄭麗君是「當副總統的備胎」。

至於陳時中接不分區，郭正亮也直言「很怪」，因為民進黨知道國會過半的可能性不高，入不分區豈不是叫陳時中當「陽春立委」？若要當不分區，言下之意至少也要給陳副院長才夠意思，而且陳時中已經70歲了。