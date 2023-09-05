台中市霧峰區1名陳姓男子，前天（3日）上午10時許，前往萬豐派出所尋求幫忙，他向警方表示，兒子2前騎機車外出買飯時，因閃避流浪狗自摔受傷，當時並沒有去就醫，多次詢問兒子是否需要就醫，但兒子沒多說就上樓鎖在自己房內，原以為是在睡覺休息，但多次敲門都無回應，覺得有異狀卻不知道該如何，才會趕緊到派出所求助。

員警林文鐘隨即趕到現場，發現房門仍鎖著，陳男兒子也沒有回應，員警依經驗研判必須迅速採取行動，爭取搶救時間，陳父同意警方破門，員警毫不猶豫立刻腳踹開房門。

警方破門順利救援，陳男兒子送醫發現有顱內出血，所幸經過救治無生命危險。（警方提供）

眼前所見竟是令人震驚，陳男兒子躺在床邊地上，周圍滿是血跡，意識模糊無法動彈，生命跡象非常微弱。陳男兒子見到警方救援時流下了眼淚，雖無法言語，但眼神表達無限感激。

員警和救護人員合力將陳男兒子從住家3樓抬下後隨即送醫，經醫院查發現有顱內出血，經救治後沒有生命危險。陳父對警方救援行動表示感謝，讚揚員警破門時的果決，即時挽救兒子生命。

霧峰分局長陳祥麟表示，員警熱心助人，能把握救援時間即時破門搶救生命，有效提升警察為民服務形象，值得嘉許。

警察是最貼近民眾的基層公務員，為民服務更是警方積極推動的目標，每天各地都有許多警察同仁，默默的在幫助民眾處理及解決問題；員警的同理心，均能讓民眾感受得到，期許同仁能積極作為，讓民眾感受到臺中市是一個友善、安全又溫馨的城市。