烏克蘭最近發動了幾次深入俄羅斯的遠程打擊，包括Tu-22M3戰略轟炸機、il-76戰略運輸機、Mi-8直升機都被炸成廢鐵。迫使俄羅斯必須想辦法保護剩下的空軍資產。衛星圖片顯示，俄軍在轟炸機疊上輪胎，可能想要減緩無人機的衝擊力道，或是遮斷紅外線訊號。不過輪胎的保護效果如何，實在存疑。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，八月下旬，戰區首先在幾架轟炸機頂部發現了奇怪的覆蓋物，當時還不清楚它們到底是什麼。現在已經確定，那些東西是輪胎。很顯然，這是一種被動式裝甲，當烏克蘭幾次成功的遠程打擊俄國境內的空軍基地之後，輪胎就出現在轟機身背上。

衛星照片的拍攝目標是恩格斯2空軍基地(Engels-2)，部署有Tu-95熊式轟炸機、Tu-160海盜旗轟炸機，相當重要。此地離烏克蘭有效控制區至少600公里，但是去年12月2日就遭到烏克蘭的無人機打擊，據說1架Tu-95轟炸機略為輕傷，不影響飛行。

Russian Tu-95 strategic bombers with car tires on top, which are used as protection against kamikaze UAVs in Russia’s Engels Air Base. pic.twitter.com/dxWSjmmaUe — Clash Report (@clashreport) September 3, 2023

但是烏克蘭持續精進自己的遠程打擊能力，今年8月20日，莫斯科和聖彼得堡之間的索爾特西2號空軍基地(Soltsy-2 AFB)遭襲，摧毀1架 Tu-22M3，該基地離烏克蘭730公里；8月30日，莫斯科西北部的普斯科夫市（Pskov）軍用機場遭無人機襲擊，4架伊留申-76（IL-76）運輸機受損，當地離烏克蘭630公里。

這意味著恩格斯2空軍基地仍有遭到空襲的可能。

從衛星圖片上，首次看到轟炸機蓋上黑色的環狀物體時，分析師根本無從判斷那些是什麼東西，過去沒有類似的前例，也不知其效果。所以當確認那些是輪胎後，分析師非常驚訝，只能去推測俄羅斯人可能基於哪些思考角度，認為輪胎可以防炸。

最可能的是，是用輪胎破壞這些飛機的紅外線特徵，從而迷惑採用圖片識別系統(DSMAC/ATR)進行瞄準的巡弋飛彈。在巡弋飛彈發射前，會輸入目標的光學與紅外線輪廓特徵，並輔以GPS與慣性導引。從這個角度來看，用輪胎破壞目標的紅外輪廓，是有可能使烏克蘭現有的海王星飛彈失去導引，但是要覆蓋到什麼程度，才會使電腦出現誤判，沒有類似的研究。

然而，這種臨時對策也很麻煩，輪胎必須在飛行前拆下，然後再裝回，這過程顯然很更耗時。而且輪胎也是易燃物，要是它沒有保護效果，無人機攻擊可能會將其引燃，造成更嚴重的火災。