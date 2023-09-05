統一谷關中秋烤肉夜 。（統一谷關提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻中秋及雙十連假，統一渡假村三館除了加購自助晚餐所贈的月光BBQ、雙十市集，另有精采節慶活動。

統一渡假村三館於9月29日至30日及10月7日至10月9日推出「連假一泊一食專案」，新竹馬武督雙人房8680元起、墾丁6680元起，谷關中秋9980元起／雙十10230元起。此外，「住宿加購自助晚宴享買一送一(馬武督和墾丁晚餐每人只要1280元起、谷關1500元起)，再贈中秋BBQ派對；雙十則送歡樂小市集活動」。

新竹馬武督暢玩設施及草原芬多精，中秋體驗彩繪燈籠、月兔搗麻糬等，雙十則有樂透賓果和趣味農家樂；谷關伴隨著音樂，沉浸夜空與山景交織的美湯，大人小孩還能一起參與泰雅搗麻糬與手作DIY，雙十嗨玩角色扮演嘉年華，活力又Chill；位於台灣最南端的墾丁找來街頭藝人表演，早上亦舉辦后羿射箭賽與SUP挑戰，雙十玩賓果連線，搭配生態漫遊，趣味十足。