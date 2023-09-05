網紅小紅老師6月指控藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，引來20多名受害者指控並提告，事後自曝遇到死亡恐嚇，讓她發表不自殺聲明。今(5日)稍早，小紅老師進一步曬出威脅和不雅的私訊截圖，她也決定向這些發出恐嚇訊息的人提告。但陳沂認為，「整天對媒體放話說自己被威脅，只會讓人覺得是不是想紅，還玩不出新哏。」

陳沂今5日在粉專表示，對於小紅老師提告NONO的後續操作真讓她看不懂，三天兩頭就出新聞說她受到威脅，疑似NONO找黑道警告她啦，或是網友私訊羞辱她啦！她認為，如果已經進入司法程序，小紅老師需要的是收集證據好好進行言詞辯論，才能讓NONO定罪。整天對媒體放話說自己被威脅，陳沂直言「只會讓人覺得是不是想紅，還玩不出新哏。」

她同時透露，自己很有資格說這些話，因為她過去批評國防部及網紅館長、鳳梨等人時，也經常會收到類似的恐嚇訊息，「但我也不會出來哭哭」。

陳沂表示「我敢講就是沒在怕，也不想把自己放在一個受害者的位置，博取社會大眾同情。自己的事情自己承擔，怕就不要強出頭。不能又想要鎂光燈焦點，又不想承擔輿論壓力，什麼都想要，這種操作我覺得很爛啦！」