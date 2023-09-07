網紅陳沂向來敢說敢言，直率性格深獲網友喜愛，她表示近來收聽賀瓏上百靈果KK SHOW，連線老闆博恩時提到：「會不會覺得事業愈做愈大，很多事情要受限」，她指出這是很多人會面臨到的問題，更點名五月天就是一個例子。

陳沂指出五月天還是獨立樂團階段時，不僅創作不受侷限，連任何議題都感觸碰，但如今紅到成為亞洲天團，背後還養了好幾家公司，不過卻變得什麼都不敢講，讓她不禁感概：「賺到一輩子用不完的財富，卻失去自由的靈魂，這是他們想要的嗎」，接著強調會舉五月天當例子，不僅自己是五迷，更曾經歷過他們一無所有卻無比自由的年代。

陳沂表示相信有才華的創作者，比誰都渴望自由，不過隨著知名度攀升，被關注程度越來越高，往往只要口誤講錯話就會被炎上，做起事來自然綁手綁腳，這也成為她不想把事業做大的原因，畢竟自己無法承受這種重擔，如今能自由自在發表想說的話，對自己而言就是最舒服的狀態。

對於陳沂一番見解，網友也相當認同，紛紛留言：「掌握的資源越多，越容易被其他勢力掌握」、「人一輩子就是一路上在理想與現實之間求平衡的過程」、「好想自由自在說自己想說的話，可是有時候身分更多就只能越沉默」、「唉~~這就是理想跟現實之間的掙扎」、「不想為難自己顧全大局，就把格局設在自己最願意接受的程度」。