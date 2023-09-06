一名20歲男性需定期追蹤糖尿病、血脂、血壓等問題，但醫師卻發現，每次回診對方帶來的血壓紀錄表，與現場量測數值差異甚大，該男一口認定是白袍症候群所致，只要見到醫生血壓就飆高，直到某次看診，醫師聞到其身上飄有淡淡菸味，這才找到造成血壓差距大的原因。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文提到，曾收治過一名20歲男性病人，每次回診時，帶來的血壓紀錄表都在130～140mmHg之間，但每一次現場量測都高達190～200mmHg，讓他不禁懷疑，是否為對方家中的血壓計出問題；不過，該男卻表示，應是所謂的白袍症候群，只要見到醫生血壓就會偏高。

後來在某次回診時，陳榮堅發現，該患者身上有股淡淡的菸味，進一步了解才知道，原來對方血糖值較高，先前衛教都勸阻不要抽菸，其為了怕被發現，每次進到醫院前都會先去抽菸，待半小時後菸味散去再上來看診。醫師表示，其實很多菸都會讓血壓量起來比較高，後續請患者2個小時後再量，果然血壓值就恢復正常。

陳榮堅補充，很多人一到醫院血壓就飆高，除了白袍症候群外，沒有適度休息也會影響，建議到門診時，先深呼吸，然後坐著休息5～10分鐘後，再來監測血壓。

此外，陳榮堅還提醒血壓控制的重要性，他說血壓本身並不可怕，而是在於血管本來是有彈性的，但當血壓一直維持在很高時，會導致血管壁增生、粥狀硬化，一旦遇到緊急狀況，血管沒有伸縮的能力，容易直接破裂，而引發中風，甚至是猝死的可能。

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