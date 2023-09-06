阮經天（下）和王淨的情感對手戲是劇情一大轉折。（一種態度電影提供）

警匪動作片《周處除三害》6日發布正式預告，男主角阮經天除了一改帥氣造型，在之前已曝光的狗啃頭讓影迷驚嚇連連之外，這一次從頭殺到尾、堪稱是行走兇器，一路大開殺戒、極度危害人間，最後跟李李仁的跳樓場面更讓人捏一把冷汗。

阮經天（右）跟李李仁從街頭打到巷尾。（一種態度電影提供）

阮經天的瘋魔行徑貫穿全片，和李李仁、袁富華、陳以文都有非常精湛的動作對手戲，阮經天跟李李仁從街頭打到巷尾、李李仁說：「小天根本就是坦克車，就這樣直直衝過來的！」精彩動作場面刷新觀眾對台灣動作片的新高度。

袁富華飾演十大槍擊要犯之一的「香港仔」壞到沒人性。（一種態度電影提供）

曾以《翠絲》拿下金馬獎最佳男配角的袁富華，這次飾演十大槍擊要犯之一的「香港仔」，壞到沒人性，當他手拿剃刀貼著阮經天的臉狠狠割下一刀，雙惡對峙緊張氣氛簡直爆表。不僅如此，袁富華也要跟阮經天從室內一路肉搏戰到廢墟，拳拳到肉毫不手軟，足足拍了5天都是半夜開始打到快天亮才收工，兩人拍完簡直虛脫。

袁富華與王淨也有意想不到的對手戲，王淨飾演袁富華在片中的女人「小美」，白天經營著髮廊，也幫忙掩蓋許多不為人知的交易。晚上就成了他的「禁臠」，逆來順受稍不合意就巴掌過去。兩人有許多激情對手戲，從預告片可看到遊走尺度邊緣的大膽場面。

阮經天這次在《周處除三害》猶如過關斬將，人擋殺人、佛擋殺佛，極度黑化毫不留情，唯獨對王淨手下留情，兩人的情感對手戲更是劇情一大轉折。礙於分級尺度限制，這次在預告片中為了要能讓觀眾看到精彩無比的動作畫面，修改無數次後才終於過審。