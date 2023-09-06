彰化縣議長謝典林爭取徐生明國際少棒賽移師至彰化縣舉辦。（孫英哲攝）

徐生明國際少棒錦標賽確定舉辦第11屆，地點就在彰化！徐生明棒球發展協會理事長、「師母」謝榮瑤表示，今年因為彰化縣議長謝典林積極爭取，因此徐生明國際少棒賽首度走出高雄美濃，來到彰化舉辦，9月中旬開始報名，預計有32支隊伍參賽。

第10屆徐生明盃國際少棒錦標賽去年在高雄完美落幕，新的10年開始，這項賽事選擇在彰化啟程，並將於11月25至28日舉行，9月18日上午9點開放全國少棒隊報名，詳細報名方式公布於「徐生明棒球發展協會」Facebook官方粉絲專頁及「相信育樂」官方網站。

謝榮瑤指出，比賽維持32隊規模，分8個場地進行，並將邀請日本及韓國各1隊勁旅來台，與國內小球員交流。這項賽事募款一年比一年難，對於第11屆，她原不敢承諾，除非有企業願意承接，感謝彰化縣議長謝典林挺身而出，不但全力為經費奔走，還召集體育會、棒委員的人力，投入所有的資源。

位於永靖的成美文化園區展現地主情誼，將招待參賽小朋友免費參觀，並派專人導覽彰化的傳統和歷史之美。不僅如此，屆時還將安排體驗彰化在地的餐飲文化，預定席開85桌，讓國內外的小球員「呷辦桌」。

「徐生明總教練是我們從小到大的棒球英雄！」議長謝典林說，這10年來徐生明少棒賽報名都是秒殺，連日本、韓國的球隊都搶著要來參加，球員和教練評價很高，加上每年都會安排很多旅外及國內職棒球星來指導小朋友，因此成為國內矚目少棒賽。

更重要的是，小朋友能在比賽過程中，學習穿上球衣永不放棄的精神，謝典林說，這麼有意義的比賽，怎麼能讓它結束？能夠到彰化來舉辦，當然要全力來促成，也希望徐生明少棒賽的舉辦，能帶動彰化棒球運動的發展。

彰縣府機要秘書陳柏村指出，感謝徐生明國際少棒錦標賽能在彰化縣進行，也希望透過這樣的比賽提升彰化縣的運動風氣，以及透過國內外選手的交流，結交好友外也進而增加國際觀。第11屆徐生明國際少棒錦標賽，將於11月25日至28日開打，比賽場地包括彰化永靖、八卦山、員林和大肚溪棒壘球場，以及台中烏日榮泉棒球場。