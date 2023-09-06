師生為紅面番鴨布置產房，如今已產下10顆鴨蛋。（溪湖高中提供／吳建輝彰化傳真）

校方進行人工孵化，讓學生觀察供生命教育使用。（溪湖高中提供／吳建輝彰化傳真）

校方擔心花臺太小，加上這兩天風雨交加，萬一真的孵出小鴨來會非常擁擠，甚至會掉落1樓，因此已經準備孵蛋器進行人工孵育，並提供學生進行觀察研究。（溪湖高中提供／吳建輝彰化傳真）

暑假期間多數校園都沒人，許多小動物趁著暑假感受「校園之美」，其中彰化縣溪湖鎮溪湖高中3樓走廊花臺，竟飛來1隻母的「紅面番鴨」，消息傳開造成校園轟動，師生為紅面番鴨布置產房，如今已產下10顆鴨蛋，校方進行人工孵化，讓學生觀察供生命教育使用。

溪湖高中暑假期間2樓以上教學區不開放，還有鐵捲門阻隔，就算暑假上班的行政人員也都在1樓，讓2樓以上的教學區就變成飛禽樂園，不少學生下課都會到花台與這隻紅面番鴨拍照，成為校園熱門打卡點。

校方表示，一開始學生發現後，告訴老師有鴨子在教室走廊花臺生蛋，老師還以為在開玩笑，沒想到是真的，引起全校師生騷動，走廊上207班的學生也當起「護鴨使者」，協助鴨媽媽布置產房，還立牌「拍照不拍打」，提醒同學要保護這隻嬌客。

校方說，說到紅面番鴨一般民眾可能不知道，就是俗稱薑母鴨，這隻紅面番鴨平時還會外出到附近農田覓食褔壽螺、稻榖，其餘時間都留在學校陪學生上課。這兩天鴨媽媽還將花台布置羽絨，更坐陣巢穴都不敢離開。

不過校方擔心花臺太小，加上這兩天風雨交加，萬一真的孵出小鴨來會非常擁擠，甚至會掉落1樓，因此已經準備孵蛋器進行人工孵育，並提供學生進行觀察研究。

校長李明昭表示，這是1場最好的生命教育，現在學生每天觀察、紀錄母鴨的孵育過程，與生物課程結合進行探究與實作，這堂溪高校園的生命教育課非常符合新課綱精神，也盼望在教師與學生的努力下，能夠看到小鴨成功誕生出來。