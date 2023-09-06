使用微波爐時可能遇過受熱不均、烹調時間過長、炸物加熱後不酥脆、功能太複雜的困擾。象印STAN.今年推出重量級明星新品：「烘烤微波爐」，承襲STAN.系列黑色質感外型、日系簡約美學設計感，加上象印獨家加熱技術：業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」3大功能立即解決所有以往微波加熱烹調痛點。

象印STAN.烘烤微波爐利用空中微波模式，讓食材均勻受熱完整入味。（象印提供／古明弘台北傳真）

象印STAN.烘烤微波爐透過傳遞微波能量的陶瓷方盤，透過微波功能先將食材由外而內徹底加熱，而後自動切換為燒烤模式再次進行加熱，短時間內將食材表面烤至上色、香脆，可依菜色調整三段烤色「弱、中、強」烤出香脆美味的口感，讓料理變化更多元，也可依照自身需求手動切換烹調順序。

功能設計上，雙旋鈕直覺操作容易上手、寬廣平坦爐面方便清潔無死角、陶瓷烤盤不易吸附油垢及髒污，脫臭功能可高溫分解爐內髒污及異味，爐內總容量26L、40.5cm寬門設計大容量碗盤放入取出不卡手。

即日起至12月31日，購買烘烤微波爐ES-SAF2，售價2萬2990元，送好禮5件組：STAN.分離式鐵板燒烤組、象印圍裙、耐熱手套、售後課程券、環保提袋 (贈品市價9290元)。