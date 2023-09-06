《百味小廚神》戲劇原聲帶收錄由李千娜演唱的〈怎麼不一樣呢〉。（華納音樂提供）

《百味小廚神》戲劇原聲帶收錄李佳歡的〈隱形翅膀〉。（華納音樂提供）

網紅「這群人」成軍13年，由展榮、展瑞、木星、董仔、茵聲、尼克、石頭7人組成，頻道訂閱人數超過300萬，不過日前展榮宣布「明年停更頻道」，他的雙胞胎弟弟展瑞也表示是很困難的決定，「這群人」解散、不合等傳聞滿天飛。對此，華納音樂今代為回應了。

展榮、展瑞透過華納音樂表示，「不會解散，展榮展瑞也有在自己的社群澄清。未來還會有音樂相關的工作計畫及電影，電影釋出時間還不確定，預計過年檔期。」他們也在臉書笑說「哎呦～沒有要分開啦，請大家不要再揣測了，明年有新音樂作品、新家影片開箱，請期待。」

展榮、展瑞最近為華納音樂發行的《百味小廚神》戲劇原聲帶獻唱〈我們牽著手〉，李千娜、李佳歡、周籽言、張國璽等人也一同唱出故事中透過食物所延伸的記憶。提到能參與此次影集原聲帶，眾歌手們皆表示感到十分榮幸，也各自分享了自己關於食物的回憶。

李佳歡演唱的〈隱形遊戲〉，「以往都是演唱抒情歌，這首歌相較起來特別輕鬆可愛，是能想起美好回憶然後會笑的那種。」她也提到媽媽煮的「麵粉糕」，讓她想到家的味道；李千娜則難忘奶奶特製的紅蟳米糕，現在自己的哥哥姊姊在台中所經營的餐廳也傳承了奶奶的好手藝。