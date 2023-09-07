藝人蔡逸帆近日在謝震武律師的高點《震震有詞》，分享「開心出遊變震撼教育，敲詐恐嚇人身安全風險多」的經歷，她透露之前跟好姐妹到夏威夷出遊，竟然被金髮碧眼的男子盯上，最後還強迫她們付800美金的伴遊費。

蔡逸帆說，當時她跟朋友在海灘上，遠遠走來一位金髮碧眼男子向她們攀談，對方陪著她們又是衝浪又是玩水地玩了一下午，還熱心地開車帶她們到下一個景點，「下車後聽坐在副駕駛座的朋友說，聊天過程中這外國人有意無意地將手放在朋友大腿上遊走。兩人想可能是外國人比較開放，也就沒多想。」逛完景點後，三人一起在知名餐廳用餐，蔡逸帆說：「晚餐一人花費約5、60美金，心想有帥哥陪伴，吃貴一點也值得，沒想到要付錢時，男的竟然尿遁。」

等到蔡逸帆結帳後，男子再度出現表現紳士地送她們回飯店，下車後男子列出「伴遊清單」，將一整天陪伴她們的費用羅列出來，她說：「竟然要跟我們收費7、800元美金，看我們不想付錢還主動打折說500元美金就好。」甚至還加碼表示，如果有需要後續服務也是可以跟她們回房間，見男子沒拿到錢不死心也不離開，「我就衝到飯店櫃檯說這男的騷擾我們，請幫我們報警！男子才趕緊夾著尾巴逃走。」

韓國導遊Sunny分享，到韓國自助行可能會遇到搭乘計程車不照跳表亂收費，例如只搭一分鐘被收了5萬韓幣，折合新台幣將近1200元，對此Sunny也分享自保的方法，「遇到這種司機時可以下車拿出手機拍車牌號碼，假裝要打電話，司機會馬上還錢。」她曾教團員用過這招，也提供給節目觀眾參考。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。