呂思緯（鼓鼓）帶著新專輯《跳舞在米蘭》舉辦「GBSW」新歌演唱會，最炸的舞台、最具震撼的魅力，在台北、台中演出掀起陣陣好評，延續演唱會沉浸式的時尚派對體驗，專輯同名主打歌〈跳舞在米蘭〉MV，以絢麗十足LED，透過流動式的畫面以及光影的變化，進入華麗而光彩奪目的米蘭世界。
《跳舞在米蘭》發行以來成績亮眼，有破4百萬點擊的〈當我變成我們〉，也有近期破百萬點擊次數的〈開不起玩笑〉，第6支MV〈跳舞在米蘭〉，是專輯發行近5個月推出的最新MV，鼓鼓打趣地說：「當大家以為我宣傳期已經過的時候，我又回來了！」
這次MV特別到全聯為慶祝25週年所打造的巨型光影藝術作品拍攝，此作品將城市 AI 數據藝術融入 12 公尺高光塔，使用超過 2700 片 LED搭建的光影迷宮，是燈會的大熱門的打卡景點。因此鼓鼓拍攝時，必須得等到當天展覽結束後才能進行，加上必須趕在日出前完成，時間分秒必爭；還好幸運的是，由於當時是冬天，跳足8小時沒有大爆汗，隨著鼓鼓的精湛舞技搭配絢爛視覺，MV成品曝光後，成功征服一票粉絲。
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