一名秘魯的男子有一次在規劃行車路線時，打開Google街景服務時，卻意外發現妻子與另一名男子的親密照片，雖然這個Google街景車所捕捉到的偷吃畫面發生再2013年，但是這起意外中的意外，最終仍然導致這對夫妻的婚姻結束。

據英國《每日鏡報》（Mirror）6日報導，當這名男子正在規劃行車路線時，偶然看到Google街景畫面上出現他的太太坐在長椅上，撫摸另一名男子的頭，而那名男子的頭則放在她的膝蓋上。

這張照片是由Google街景車在秘魯首都利馬所拍攝下來的畫面，這令這名丈夫感到震驚，他還注意到照片中的女子穿著與他太太所擁有的衣服希同。

雖然這張照片是在2013年拍攝的，但這名男子仍然生氣的用這個畫面做為證據跟他妻子對峙。最終，這對名字未曝光夫妻，因妻子承認曾經出軌而離婚。

這張照片只是Google地圖以及街景車所捕捉到的眾多奇怪畫面之一，包括穿成鴿子的人、逃犯、1對夫婦在車輛旁邊進行性行為以及1名婦女分娩的情景。