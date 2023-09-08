美媒《NJ Advance Media》報導，指出洋基總教練布恩（Aaron Boone）將在本季結束後被開除，「法官」賈吉（Aaron Judge）告訴《SNY》記者馬提諾（Andy Martino），自己依然堅定支持布恩留任。

8日《NJ Advance Media》記者Bob Klapisch報導，表示自己在2周前就被告知洋基會開除布恩，儘管他的合約剩下1年，不過Klapisch認為布恩啟用沃普（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Dominguez）等新人的方式，以及老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）始終對布恩保有私心的想法，有機會扭轉不利局面。

賈吉則再次表態對於布恩的相挺，「我從2018年開始就和布恩並肩作戰，無論順境或是逆境，他始終陪著我們，從被驅逐出場的次數就可以知道，他一直在支持著球隊，這就是他的為人。」賈吉堅持認為布恩是整合陣中老將和新秀的最合適人選，「這裡有28個人都支持他。」

洋基在最近9場比賽拿下8勝，近期更是迎來一波5連勝，戰績再次跨越5成關卡，但是距離外卡席次仍有6場半勝差。自從布恩接掌洋基兵符以來，「條紋軍」便從未掉出季後賽行列，洋基力求連續7季闖進10月熱戰，更要避免自1990年以來首次在分區墊底。