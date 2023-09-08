彭小刀重心不穩不慎掛彩。（好看娛樂提供）

《騎吧！哈林小隊》由隊長哈林庾澄慶帶領著隊員卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，開始1200公里的行程，途中出現姚元浩擔任大來賓和大家一起熱血環島。第一集首播就騎出高收視，本周日（10日）即將播出第二集：哈林小隊挑戰桃園虎頭山篇。

預告中，哈林小隊一路騎到桃園虎頭山，面對2公里的大爬坡，隊長哈林說：「這是完全在我想像中，但是完全沒有辦法體會的事情，可是等到真的發生，大家都定竿！（指上坡太陡，卡住無法騎乘）」即便是騎車老手，面對如此艱難的連續爬坡，也會感到相當辛苦，可以用幾乎整隊團滅來形容。

小隊員們狀況連連，面對大爬坡大家體力不支，導致動彈不得窘態，有偶包的張庭瑚直接抗議表示：「定竿不能拍啦！」累到不行的卜學亮也只能說出：「（怎麼）還是上坡啊！」臉上無奈疲累的表情，立即上氣不接下氣。

彭小刀也累倒，甚至重心不穩跌進路旁樹叢中，小腿被樹枝刮傷流血！製作團隊立刻出動救護隊處理傷口，彭小刀事後也哀嚎說：「太硬了！太硬了！太硬了！這個絕對最硬。」

此外，哈林小隊在第二集中也迎來第一次合宿，哈林表示這也是自己從當兵後，40年後的初體驗，「印象中過這種團體生活，應該是40年前當兵的時候！」在宿舍中，哈林本來想要洗充滿汗水味的車服，但他在洗衣機前久久站立無語，原來是不知如何操作洗衣機，覺得很複雜，下一秒直接放棄。

卜學亮在《騎吧！哈林小隊》中大秀吃貨本色，笑說自己因為騎車太累很容易餓，整個路程下來都沒瘦，影片中也不時出現卜學亮的肚腩超級吸睛！卻被哈林吐槽說：「一路上阿亮很會牽拖，也一直找我麻煩，千錯萬錯阿亮都沒錯。」兩人一邊環島一邊鬥嘴。《騎吧！哈林小隊》 每周日晚間8點在台視播出。