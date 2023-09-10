針對兒童福利聯盟指營學校養午餐不營養，教育部表示， 現在訂有「學校午餐食物內容及營養基準」，作為設計國小至高中學生於學校午餐菜單應攝取之熱量、營養素及六大類食物份量之注意事項，包含盡量不使用魚、肉類半成品，油炸1周不超過2次等，供學校開立菜單之依循。

依教育部國教署公告的「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，明訂學校營養午餐食材採購應配合政府推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，優先採用具三章一Q標章標示食材；肉類加工（再製）品應採用「肉品原料來源」為國產在地之優良產品。目前學校午餐使用三章一Q標章（示）食材占比，已達98.05％。

教育部國教署將依相關法令規定，結合行政院食安五環，落實中央聯合訪視抽查、地方政府主動全面督導、學校落實管理三級校園食品安全衛生管理機制，並要求學校確實驗收食材，維護午餐供應品質。

教育部表示，109年辦理「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」，又於110年經行政院核定「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，從興建廚房、補助設備、補充人力、運送、使用可溯源食材、精進菜單方案提高偏鄉午餐費達62元等項目予以協助，投入金額超過63.1億元，讓學生繳交之午餐費用至少9成回到食材上。