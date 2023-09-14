台南柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，有糖尿病及腎臟疾病的人需特別注意柚子的食用量，若有服用抗凝血劑等藥物的人，應淺嘗物過量。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

中秋節即將到來，許多人都會吃上幾顆柚子應景，但稍不留意吃過量可能造成身體不適，台南柳營奇美醫院營養科主任李春松說，有糖尿病及腎臟疾病的人需特別注意柚子的食用量，若有服用抗凝血劑等藥物的人，在食用前還是先詳閱藥品說明書或是諮詢藥師、醫師，確認是否有藥物交互作用的風險，並且淺嘗勿過量，避免食後有不適的症狀發生。

李春松表示，台南麻豆文旦是柚子的一種，外表比柚子小而尖，果肉細膩、香甜、微酸。依衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」資料顯示，每100公克的柚子熱量為34大卡，含有豐富的水份、維生素C（抗氧化）、鉀離子（維持電解質平衡）、纖維（促進排便）等。

她說，柚子裡一些成分會使如抗凝血劑、抗血小板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥、攝護腺肥大用藥、促腸胃蠕動藥等藥物無法排除，若有服用這些藥物者，僅能少量食用柚子，約1至2瓣，淺嘗即止，千萬不能吃太多。

李春松提到，糖尿病友吃柚子時須注意熱量的控制，腎臟病友則須注意鉀離子的控制，柚子含有豐富的鉀，要避免吃柚子，以免腎臟無法有效排出導致高血鉀。另外，柚子易促進腸胃道蠕動，因此容易腹瀉者也勿過量。