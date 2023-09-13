曾被稱為「話題女王」的藝人嚴淑明，近日來台宣傳推出的新單曲〈一個人的黎明〉，過去她曾因與另一名同樣話題不斷的女星蕭淑慎在同屆金鐘獎典禮上性感對決，嚴淑明穿著一身鑲鑽裸胸的禮服，而蕭淑慎則穿著一路開到肚臍的深V禮服，兩人都靠雙峰成功搏得當年紅毯版面，多年來仍是熱門話題；事隔18年後，時報周刊CTWANT直擊兩人一同嗑鍋，雖然嚴淑明並未攜伴，但蕭淑慎還帶著老公梁軒安陪吃，雙姝看來交情頗不錯。

本刊直擊蕭淑慎與老公梁軒安、嚴淑明一同在火鍋店嗑鍋聚會。（圖／本刊攝影組）

嚴淑明完全不在意藝人身分，坐在店內相當大方。（圖／本刊攝影組）

嚴淑明與梁軒安在店外聊天。（圖／本刊攝影組）

9月1日晚間8點多，梁軒安與友人在台北市市民大道一家火鍋店用餐，同桌的還有妻子蕭淑慎和前不久來台宣傳單曲的嚴淑明。四人邊吃邊聊，但梁軒安似乎很忙碌，總拿著手機看似聯絡事情，邊處理事情、邊回應同桌的話題。

梁軒安不知給嚴淑明看了手機裡的什麼內容，兩人笑得很開心。（圖／本刊攝影組）

嚴淑明與梁軒安坐在店門外聊天。（圖／聊天本刊攝影組）

一直待在店內的蕭淑慎終於步出店門外。（圖／本刊攝影組）

席間，兩個男人不時走出店外抽菸解癮，接近餐敘尾聲時，嚴淑明也跟著梁軒安在店外，坐在門口的椅子上抽菸，嚴淑明動作自然，看來她已成熟到並不在意抽菸是否有損形象問題。兩人像是討論事情，嚴淑明看著梁軒安的手機，過程中兩人臉上不時有笑容。至於蕭淑慎則是全程坐在店內自己的位置上，直到近10點，幾人都吃飽喝足了，才一起走出店外。

「雙淑」女神在店門外留下合影。（圖／本刊攝影組）

嚴淑明（左）與蕭淑慎18年曾性感現身金鐘獎紅毯，留下令人極深刻的印象。（圖／報系資料照）

當四人聊得開心，餐廳的老闆娘前來邀請，接著嚴淑明在店家的牆面上簽名，梁軒安則負責拍照記錄。接著，又拍了「雙淑女神」的合照，店內拍完，還到店門口再拍一張。結束後，四人前往停車場，梁軒安開車載兩個女生，而同桌男子則自己離開。

嚴淑明先前在接受媒體訪問時，曾透露其實在當年金鐘獎之後，她與蕭淑慎並未碰面，這次來台算是第一次碰面，兩人話題不斷非常開心，她也非常喜歡蕭淑慎的個性，但相約的原因，除了敘舊之外，據悉嚴淑明將梁軒安的雄鷹娛樂簽約合作，梁軒安甚至已在籌備劇本，將替這兩位「雙淑」女神的重磅組合量身打造新戲，令人期待兩人能爆出怎樣的火花。

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