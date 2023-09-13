入秋後日夜溫差變大，動輒差到 10幾度，醫師表示，溫差增大會使得血管收縮、血壓飆升，大增心臟病和中風發生率，民眾要做到由內到外的5個保命重點，例如控制三高，但千萬別用喝酒來取暖，因為會造成身體的中心體溫下降，反而更危害健康。

國健署署長吳昭軍表示，低溫與早晚溫差大都會使得血管收縮、血壓上升，大幅增加心臟病和中風急性發作的機率。常見誘發心血管疾病的因子包括腹部肥胖、高血壓、高血糖、高膽固醇等。民眾除了先了解有無家族病史，且可定期健檢，以確認有無三高或其他疾病等問題。他並提供，民眾由內到外的5個保命重點：

1. 控制三高：有三高（糖尿病、高血壓、高血脂）的民眾要定期量血壓，並定期量測血糖，並應遵醫師指示用藥及定期回診。

2. 健康飲食、體重及腰圍的控制:採低油、低糖、低鹽、高纖原則，避免食用加工食品，並建議身體質量指數（BMI）控制於18.5～24之間。腰圍部分，成年男性控制小於90公分，女性小於80公分。

3. 避免早、晚低溫時段外出運動，運動前先暖身，或天冷時改採室內運動。

4. 戒除喝酒取暖、戒菸、遠離二手菸：不管是吸菸或吸入二手菸，都會增加血管傷害以及心臟病的風險。另以水或茶來取代酒，因酒精雖可讓人暫時感到溫暖，但卻會使身體的中心體溫下降，更危害健康。

5. 注意保暖：留意天氣，採多層式穿法，以利適時增減衣物。若晨起天冷外出時，建議戴帽、口罩等。

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