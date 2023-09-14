22歲美女網紅Michelle Lizarraga身材火辣、臉蛋甜美，以帳號「La Bellota」在抖音擁有約1.4萬粉絲，喜愛分享生活的她上周四(9/7)還開直播分享要去參加夜店派對，到了後不忘曬出影片，未料隔天卻傳出警方在附近的一條河打撈起一台黑色轎車，車內發現Michelle Lizarraga的遺體，但死因不明。

根據外媒報導，墨西哥網紅Michelle Lizarraga平時常在抖音分享性感影片與近況，本月7日她才直播遇到要去錫那羅亞州（Sinaloa）參加夜店派對，進入室內後不忘繼續分享和好姊妹熱舞的影片，可見派對相當熱鬧，未料隔天傳出她的死訊，連人帶車跌進附近的河中，警方從遺體身上的紋身認定死者應該就是Michelle Lizarraga。

The TikTok community is mourning the death of influencer Michelle Lizarraga, who reportedly died after her car plunged into a canal in Mexico. pic.twitter.com/PjjPcwVrcC — Access Hollywood (@accesshollywood) September 12, 2023

至於Michelle Lizarraga的真正死因還需要檢警進一步調查，消息傳出後讓Michelle Lizarraga的朋友和粉絲都相當驚訝，紛紛留言說：「美麗的朋友我會想念妳的」、「安息吧我愛妳，我的女王」，更有人表示無法接受Michelle Lizarraga的突然離去，「我會非常想念妳，不知道是否能有一天習慣妳的離去」。

Michelle Lizárraga, 25 años, la famosa tiktoker mejor conocida como “La bellota” fue encontrada ahogado en Mazatlán luego de caer con su vehículo Jetta color negro a un canal de riego en la comunidad de San Francisquito, México. pic.twitter.com/rmhMGTe4Uq — Chapoisat (@ChapoisatMoises) September 9, 2023

而Michelle Lizarraga的律師表示，目前正在等調查結果報告，不排除有謀殺的可能性，一切可能要等驗屍報告出爐，消防隊員指出，當把車子從河內吊起來、將Michelle Lizarraga從車內拉出後曾試圖挽救她的性命，可惜最後沒有成功。