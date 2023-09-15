秒出包！賴佩霞當副手擁「雙重國籍」 郭正亮驚爆「這事」來不及 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘14日宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，但因賴佩霞持有雙重國籍身分，她雖隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序，但能否參選仍引發討論。媒體人黃揚明14日在《新聞面對面》節目指出，賴佩霞要先到AIT美國在台協會預約申請，經查核海外資產、欠稅後，第二次面談後才能宣誓放棄，且還要簽授權中選會查證外國國籍的同意書。郭辦14日當天才知道賴佩霞有雙重國籍，緊急連絡賴開始處理。

「我覺得找賴佩霞，就像蔡琴那首歌：人生就是戲，演不完的戲，有的時候悲，有的時候喜。」黃揚明表示，她14日在記者會上的表現，完全就是這首歌的縮影。

黃揚明提到，14日早上突然有媒體去跟郭辦詢問，因為有一個週刊去專訪賴佩霞，這是2020年6月刊出來的，她說17歲那年，媽媽的美籍男友讓她媽媽變成未婚媽媽，然後就消失了！所以她媽媽生下她，她不知道父親是誰。後來她媽媽又交了一個美國男友，就嫁到美國去。

「所以她17歲從復興美工肄業，就移民美國。所以很多人就會問：妳是不是美國籍？或是有綠卡？」黃揚明指出，結果有媒體就去問郭辦，「就我的了解，郭辦是那個時候才知道，有這個問題！」是14日早上才知道有這個問題，然後趕快聯絡，去跟賴佩霞確認，然後發現賴佩霞說，「對，我是雙重國籍，我有美國籍！」接下來他們就趕快聯絡律師，趕快處理放棄的程序。

黃揚明強調，放棄美國籍很麻煩，綠卡還可以登記參選，美國籍是完全不能登記。現在要放棄美國籍，第一個要到AIT去預約，不是隨到可以隨辦，要預約申請放棄，然後要進行面談。第一次面談完，AIT要去查核，妳過去在海外有什麼資產？有沒有欠稅？要把這些全部結清，要等美國的AIT通知妳，第二次面談。第二次面談講完，就會帶妳去做宣誓放棄的程序，完成！「理論上放棄日，是要從那個宣誓日開始！」

「然後接下來要大概2到6個月，妳才會收到那個正式放棄的證明！」黃揚明直言，11月20日如果郭董順利連署完畢，要帶著賴佩霞去中選會登記參選的時候，還要簽一張授權中選會可以去查證妳的外國國籍的同意書，中選會要在12月5日前審定妳有沒有資格參選，所以妳走完放棄程序，最後還不一定能參選，因為妳現在在跟時間賽跑，現在只剩71天。