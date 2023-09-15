利曼（Le Mans）24小時耐力賽被譽為所有賽事當中最熱血、也最具挑戰的車賽，今年為歡慶一百周年，與都彭 (S.T. Dupont）合作推出聯名商品，包括打火機、書寫工具、雪茄配件與皮件等，融入利曼賽車繽紛五彩的元素，以都彭最引以為傲的精湛漆藝，詮釋風馳電掣的瞬間片刻。

利曼（Le Mans）24小時耐力賽被譽為最熱血、也最艱辛的車賽。(S.T. Dupont提供）

都彭 (S.T. Dupont）向來是充滿陽剛味的時尚品味，與賽車文化有著深刻的聯結，為利曼打造的聯名商品延續賽車精神，將豐沛色彩結合卓越百年工藝，並以薩爾特賽道 (Circuit de la Sarthe)為設計靈感。

其中最具代表性的Prestige限量蒐藏套組，以利曼賽道的獎盃、賽車手的頭盔、路緣石顏色等圖紋的特色，並以藍色漆面和黃金飾面的對比，呈現賽事歷經早晨藍天到傍晚的色彩，呼應賽事持續進行24小時的極限與激情，包括打火機、筆具等不同組合的限量蒐藏套組，並附有賽車模型裝飾、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌等。

利曼（Le Mans）Premium系列Defi Millenium限量原子筆，1萬2800元。(S.T.Dupont提供）

另有Premium限量聯名系列，將利曼24小時耐力賽中的傳奇色彩白、紅、黃、綠、藍賦予動感魅力，包括Ligne 2系列打火機、LineD系列鋼筆與鋼珠筆等，並以車號8代表幸運數字，同時也是向品牌創始店址致敬。Slim 7系列、Maxijet打火機與Defi Millenium系列筆具也延續賽車精神，以利曼24小時耐力賽徽標潤飾，線條設計採用直線，致敬著名的Mulsanne賽道。