日本偶像經紀公司傑尼斯事務所近期深陷創辦人強尼喜多川的性醜聞事件中，不僅新任社長東山紀之有多個黑歷史被挖出，還有多家日本企業宣布不再與傑尼斯藝人續約或簽訂新約。不過，過往大多是未出道藝人出面控訴喜多川的狼行，誰料近日突爆出已出道團體「Kis-My-Ft2」的初代成員飯田恭平也是受害者之一。

自強尼喜多川性侵旗下多名練習生、工作人員的消息爆出後，多名受害者成立「傑尼斯受害者協會（ジャニーズ生加害問題当事者の会）」，試圖尋求救濟，而近期也有越來越多名受害者們加入其中。誰料，近日在受害者協會的官網中，新增一名最新的證人是仍在演藝圈中活躍的偶像男團「Kis-My-Ft2」的前成員飯田恭平。

飯田恭平在官網中表示：「當看到大家透過媒體發聲時，我壓抑已久的情緒潰堤了。」希望自己出面控訴的舉動，可以帶給其他深受痛苦、有同樣遭遇的人們，有足夠的勇氣與契機，「向前邁出一步。」不過對於自身的遭遇，並未多做說明。

事實上，Kis-My-Ft於2005年7月確定出道成員，直到2011年才正式發行唱片出道，不過成員之一的飯田恭平在初期便離開團隊，據日媒《東京體育報》報導，他當時退團理由是：「想專注在課業上。」不過隨著他加入受害者協會的消息曝光後，在社群上也引發討論，質疑是否有更多傑尼斯藝人也遇過強尼喜多川的「狼爪」，而日媒們也十分關注，飯田恭平當年離開公司的真正理由是否會揭曉。

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