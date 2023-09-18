黃頭鷺飛到古坑鄉樟湖社區時，會在山谷上方盤旋，等待落後的侯鳥歸隊，盤旋時會變換隊形，數量也愈來愈多。。（樟湖生態國中小校長陳清圳提供）

黃頭鷺每年九月從北部往南飛度冬，從新北金山、貢寮遷徙到台南、屏東，從古坑鄉樟湖國小舊校區附近往山谷眺望，可見到黃頭鷺成群結隊飛翔、變換隊形，這幾天進入大量期，17日統計至少有6萬隻，到十月中旬前都觀賞得到。

雲林縣除每年三月可到林內鄉欣賞紫斑蝶遷徙的「蝶河」美景，九月到十月中旬可到樟湖村149甲線旁樟湖國小舊校區附近眺望山谷，欣賞一年一度黃頭鷺遷徙景象。

黃頭鷺在秋天從北部往南遷徙越冬，沿途經過金山、貢寮、關渡、石門水庫、苗栗三義、雲林大埤、樟湖，然後飛往台南白河、曾文水庫、屏東縣龍鑾潭。

黃頭鷺飛到古坑鄉樟湖社區時，會在山谷上方盤旋，等待落後的侯鳥歸隊，盤旋時會變換隊形，數量也愈來愈多。

樟湖生態國中小學校長陳清圳表示，只要不下雨、風勢不大，九月至十月的下午2點至6點都可看見成群結隊的黃頭鷺飛越。

今年雲林縣府、樟湖生態中小學、水保局、阿里山國家風景區管理處合作，16日起至10月8日每周六、日在樟湖國小舊校區舉辦街頭藝人音樂表演、生態導覽、20攤市集、竹編和藍染體驗等，17日出現今年以來最大遷徙量。

社區理事長林啟顯說，上周末2天都有幾萬隻飛越，遊客驚呼不虛此行。估計早上、下午都約有3萬隻遷徙飛過。

黃頭鷺千變萬化的隊型是觀察重點之一，遊客拿著手機拍照、錄影，各自想像看到了白龍、白鯨魚、白色噴射機、白弓箭、白燕子。

根據賞鳥達人觀察，黃頭鷺是從南投縣竹山鎮清水溪桶頭里沿著清水溪上游飛來到雲林縣古坑鄉樟湖村，再循著清水溪上游的支流生毛樹溪飛到嘉義縣梅山鄉太興村，今年最早抵達的一批是在8月25日。