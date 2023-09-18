國慶焰火18日晚間在台中市中央公園試放，施放1500發焰火彈，絢麗奪目點亮夜空。（陳淑芬攝）

國慶焰火18日晚間在台中市中央公園試放，施放1500發焰火彈，絢麗奪目點亮夜空。（陳淑芬攝）

「哇！」國慶焰火18日晚間在台中市中央公園試放，不少民眾先睹為快，驚豔呼聲四起，晚間9時10分起施放5分鐘共發射1500發焰火彈，絢麗璀璨的五彩焰火點亮夜空。台中市副市長王育敏表示，雙十節當晚將施放逾半小時，為全國放最久的焰火，歡迎民眾來台中觀賞璀璨焰火。

先睹為快！ 國慶焰火絢麗璀璨 點亮台中夜空

國慶焰火在中央公園試放3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及各式組合等不同效果焰火花樣。王育敏率民政局、觀旅局團隊到場視察，了解布彈及落焰情形，以掌握最佳觀賞點提供民眾參考。

民眾自晚間8時許陸續前往凱旋路與敦化路口附近聚集，一群攝影愛好者也到場架設腳架等候拍攝，警方在落焰區前執行交通管制，焰火在9時10分準時施放，現場民眾欣喜驚呼連連。

焰火試放結束後，王育敏表示，國慶焰火雖僅短短試放5分鐘，但絢爛奪目讓人充滿幸福感，希望透過今晚試放，讓國慶焰火更完備，歡迎民眾10月10日晚上來到台中觀賞美麗的焰火。

台中市民政局長吳世瑋表示，「112國慶焰火在台中」活動為期2天，10月9日晚間安排藝文演出及無人機展演；10日將施放焰火36分鐘，並以爵士樂、無人機搭配展演，展現台中爵士之都的熱情及在地特色。