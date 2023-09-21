懶骨頭沙發因為可以隨著使用方式改變形狀，讓人或坐或躺，因此獲得不少人喜歡。一位男子近日不顧同居女友碎念浪費錢、浪費空間，執意為家裡添購一顆懶骨頭，沒想到懶骨頭到貨後卻完全變成女友的心頭好，讓他忍不住直呼「被懶骨頭取代了…」，不過有內行人指出，常坐懶骨頭容易導致椎間盤突出、脊椎退化、骨刺等問題。

原PO在Dcard發文表示，近日他訂購了一顆懶骨頭，想說可以偶爾坐在上面滑手機、看電影，卻被女友說是浪費錢、浪費家裡空間，沒想到懶骨頭到貨後，女友從原本會陪他一起窩在沙發看八點檔，變成一個人獨佔懶骨頭享受個人時光，甚至完全不看他一眼，讓原PO感嘆，「被懶骨頭取代了…」，甚至後悔是否不該購買懶骨頭。

對此，許多網友紛紛回應，「不誇張，我女友也是。自從買了懶骨頭，明明有桌子不用，都要跟我搶我的懶骨頭」、「看來懶骨頭沙發比跟你窩在沙發還舒服～」、「這就是當耳邊風的下場吧」、「再多買一個懶骨頭啊」。

不過也有內行人警告，「我身邊有兩個同事因為愛坐懶骨頭，椎間盤突出、脊椎退化、骨刺」、「懶骨頭就是讓坐姿爛的人坐姿更爛」、「確實，平時上班時坐辦公椅都已經坐到不舒服了，回家再讓軟骨頭把脊椎彎來凹去根本就自我毀滅」。