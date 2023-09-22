中秋節及國慶連續假期即將到來，桃園國際機場公司今日表示，規劃疏運期自9月28日至10月11日，共14天，預估總運量將超過162萬人次，其中中秋連假的旅運量達疫情前同期的94.7％，建議旅客掌握5大訣竅，善用多元智慧化服務設施、搭乘大眾運輸工具、預先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查、確認護照效期，讓通關更加順暢。

桃機公司指出，今年中秋節有3天假期，國慶日則有4天連續假期，不少民眾規劃出國行程，根據桃機的航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭2天（9／28、9／29）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日和10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

桃機公司表示，已做好疏運相關準備工作，為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，機場公司提醒旅客掌握5大訣竅，善加運用智慧化設施加速通關。

1.善用智慧化服務：多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速離境報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用。

2.搭乘大眾運輸工具：桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具。

3.預先確認電子用品攜帶規定：行動電源應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。

4.減少複查安檢更順暢：通過安檢金屬探測門前，請先將身上之外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋。

5.出發前請確認護照效期：國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關規定。