解鎖亞冠聯賽初體驗的葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），23日回到沙烏地聯賽對陣艾阿里，單場上演梅開二度，助艾納斯4比3險勝，C羅本季聯賽已經轟下9球，持續在進球榜領先。

開賽僅過4分鐘，艾納斯靠著對手後防大亂，爭取到前場2打1的絕佳機會，馬內（Sadio Mane）送出精準助攻交到C羅腳上，不過場上仍彌漫著賽前煙火表演未散去的煙霧，甚至看不清艾阿里門將E.門迪（Edouard Mendy）的身影，C羅帶球殺入禁區並射向遠角，皮球此時竟然消失於鏡頭前，而在現場歡聲雷動，C羅確實完成了精彩射門，也幫助艾納斯先馳得點。

煙霧嚴重影響E.門迪的判斷，英超經驗豐富的他根本沒碰上過這種情況，事後E.門迪找上主裁判抗議未果，比賽進續進行。該場比賽眾星雲集，除了C羅外，也曾效力五大聯賽的凱西（Franck Kessie）、馬雷斯（Riyad Mahrez）都有進球紀錄，C羅則於第52分鐘再貢獻一顆進球。

C羅本賽季進帳9球4助攻，兩項數據領跑聯賽榜，38歲的他也似乎很享受這裡的一切，根據沙烏地當地報導，C羅已經通知球團，希望在艾納斯結束職業生涯，他和球團的合約於2025年到期，屆時C羅將滿40歲。