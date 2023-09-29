拔樁？賴清德私下親赴新埔農會，國民黨籍鎮長全程陪同。（賴清德競辦提供）

民進黨總統參選人賴清德於今一場不公開行程，私下拜訪新竹縣新埔鎮農會，國民黨籍新埔鎮長陳英樓、新埔鎮代會主席王增基也全程陪同出席，拔樁意味濃厚。

新竹縣長期以來被視為綠營傳統艱困選區，除了去年當選的竹北市長鄭朝方以外，竹縣從未有過民進黨籍的鄉鎮市長，不過賴清德近年來勤跑竹縣行程，也積極拉抬黨籍立委參選人曾聖凱、詹紀緹，地方人士指出，恐威脅藍營既有勢力。

賴清德三月出席新埔義民廟春季大典時全程以客語演說，日前還親自拜訪無黨籍執政的竹東、關西、北埔、新豐共4名鄉鎮市首長，此次參訪新埔鎮農會更有國民黨籍新埔鎮長陳英樓、新埔鎮代會主席王增基全程陪同，有望翻轉竹縣藍大於綠的政治版圖。

鄭朝方表示，賴清德多年來經常到訪新竹關心基層、參加座談，與地方鄉親交流感情，「他直接都認識，連鄉鎮市長都叫得出名字。」鄭朝方說，新埔鎮農會是示範新農業、快樂農夫政策的推廣據點，展示中心不僅是全國指標，營業額也非常高，因此賴清德特別來關心，也向新埔農會推廣他的農業政策。

在新埔鎮農會致詞時，賴清德特別感謝幹部們的盛情款待，一坐下來就吃便當、吃粿糕，也很開心能與農會夥伴交流心聲、暢談國政，讓政府有機會為台灣農業付出，讓大家在工作上能有更好的發揮，這是非常難得的機會。

鄭朝方致詞時表示，「他是一個溫暖的人，是一個說到做到的人」；賴清德三年前來訪新埔鎮農會，就坐在窗邊與他喝咖啡、吃菜包，談論著要如何將台灣農業推展至國際舞台，先前也積極主張建置農業行銷、冷鏈系統、食農教育等多項政策，讓台灣的農業持續前進。

賴清德今參觀農業資材室、體驗調茶，農會還特別準備賴清德喜歡吃的粿糕和便當。