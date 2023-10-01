「好可愛，樹梢站著一對領角鴞！」「好像門神喔！」台南山上花園水道博物館出現一對領角鴞默默在樹上站崗1個半月，不論何時都直挺挺站著，宛如守護園區，工作人員跟遊客直呼可愛，趣稱牠們為最盡責的「守衛小門神」。

山上花園水道博物館因草木植栽維護有成，在多樣化且完整自然環境中，孕育豐富生態，如過去即曾連續2年有領角鴞幼鳥學飛落地，引起話題，每年更有不少民眾在園區內拍下珍貴鳳頭蒼鷹、黃鸝、朱鸝等保育類鳥類照片，吸引大批愛鳥人士每年都會入園碰運氣尋鳥。

最近園區導覽老師發現一對領角鴞默默在樹上站崗1個半月，工作人員不論何時去查看時，都能看到它們直挺挺身影。館方表示，園區導覽老師一發現牠們蹤影就向館方通報，考量到維護原生生態及減少人為干擾，目前僅由館方人員定期觀察，並未對外公開具體地點，盡量確保領角鴞在園區內能維持良好棲息狀態。

館方觀察，這一對領角鴞站立的位置十分固定，而且已長達1個半月，每天出現時間也很固定，因此，工作人員只要一有空，就會過去「巡班」，看看牠們有沒有乖乖來站崗還是偷懶？有趣的是，2隻領角鴞每次都維持固定姿勢，直挺且專注，表現得相當盡責，模樣可愛，簡直就像是守護水道博物館林地與自然環境的小門神。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，領角鴞體長大約為19至25公分，屬於中小型貓頭鷹，目前被列入二級保育類，主要已小型哺乳類、鳥類、爬蟲類為食，生性較不怕人，也因其棲地與人類生活環境重疊性高，因此生存常受到威脅。

由於領角鴞外型惹人喜愛，常有民眾想要自行飼養，如此不僅讓牠失去野生能力，不易存活，民眾干擾、抓捕、飼養都是違法保育類動物，經查獲可依動保法開罰新台幣6萬元至30萬元。