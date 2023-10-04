13年前在新北市新店區購買大樓建案的27名住戶，聯合對建商提告，指控建商銷售廣告宣傳，大樓社區擁有交誼廳、健身房、棋藝室，但入住後都沒有施作這些公設，台灣高等法院更一審判決，建商不完全給付，判決須賠償23人共162萬多元。可上訴。

林等27人提起求償訴訟主張，建商在2010年在新北市新店區興建大樓建案，在銷售廣告等資料宣傳該社區擁有交誼廳、健身房、棋藝室、空中花園之公共設施，他們因相信而各自與建商公司簽訂買賣契約，買受房屋及坐落基地。

他們說，入住後才發覺建商公司未興建前述公設，致他們受有房地價值減損之損害，請求公設未施作所致價值減損之損害，並依消費者保護法或公平交易法，請求懲罰性賠償金。

高院更一審認定，27人與建商間之買賣契約，契約附件「頂樓公共空間美化示意圖」中繪有交誼廳、健身房、棋藝室及文字註記，但該公司卻未給付，致房屋價值減損1.41％，判決建商合計應賠償162萬6359萬元。