民進黨今(4日)中執會邀請節能顧問王茂榮以「台灣不缺電、缺節能理念」為題專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述主席賴清德聽取報告後裁示，以工業用電佔台灣整體用電量近60％來看，若能節省30％，等於節省台灣整體用電的18％，還強調「台灣其實不缺電，因為有30％的電被浪費掉」！PTT鄉民表示「不缺電你管誰浪費」、「台積電廠還要不要蓋」、「浪費電的定義是什麼？怎麼計算的」、「難怪天天要人做功德」。

賴清德4日在中執會致詞時提到，人家說「節省比賺的要快」，就是指除了開源也要節流，除了開發新能源，同時更要節能、節電。如同王茂榮所說，「台灣其實不缺電，因為有30％的電被浪費掉」，以工業用電佔台灣整體用電量近60％來看，若能節省30％，等於節省台灣整體用電的18％。對於企業來說，節電也是本少利多的投資，例如：一間公司一年的電費是一千萬，節省30％就等於節省300萬。

PTT鄉民表示「不缺電你管誰浪費」、「有30％的飛鳥走獸不聽使喚愛撞電線」、「有種繼續漲價啊」、「不是缺蛋是你們吃太多」、「台灣不缺電，冷氣溫度不能超過26度」、「你乾脆說，窮人不缺錢，只是浪費」、「那你節電獎勵要不要加碼」、「講這話就擺明不懂電網」、「不就能源政策失敗，又不肯讓能撈的綠能消失？」、「浪費的電定義是什麼？是怎麼計算的？」、「不缺電就別停電，顧好小動物！」

還有人說「應該沒有低能兒會信吧」、「還有40％會信這種鬼話」、「那台積電的廠還要不要蓋」、「農地工廠浪費的」、「難怪你和主人大熱天也穿西裝」、「EE：冷氣還不錯」、「不缺電，是你各位太浪費」、「賴清德看來是覺得自己穩上了，越來越像蔡EE」、「台積電多付幾億元電價就你政府害的」、「難怪天天要人做功德」、「這草包是我們的未來總統，堪憂阿」、「綠電越多越浪費，別再作平行世界白日夢了！」