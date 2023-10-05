蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，前4期特別預算耗資7698億元，國發會近日砸150萬建置「前瞻計畫施政亮點資訊網」，網站在昨日正式上線，民眾可藉此查詢家鄉前瞻建設亮點。被問及是否為選舉時的「大內宣」，國發會副主委高仙桂5日否認，認為此舉反而能讓人民檢視政府前瞻預算是否有發揮效益。

行政院長陳建仁指出，由於資訊落差，許多民眾對前瞻基礎相關建設成果並不清楚，也不知道所處家鄉已有哪些公共建設，因此有必要將相關訊息向國人公開揭露，透過前瞻計畫施政亮點資訊網，讓民眾便利瞭解政府這些年來推動前瞻計畫的重要成果。

陳建仁說，「前瞻計畫施政亮點資訊網」是以民眾角度為出發點，透過三大網頁設計理念，提供建設地點、計畫期程、說明、效益、經費等內容。除歸納出20大民眾有感、成效顯著的前瞻建設計畫，民眾也可以縣市別查詢各鄉鎮市區的前瞻計畫建設，或直接從八大建設別瞭解政府已分別完成的計畫內容，歡迎民眾多加利用。

不過，時值選舉年，此時推出前瞻亮點資訊網被解讀是「大內宣」，高仙桂出席行政院會後記者會說明，此網頁昨日上線，經費約為150萬元；前瞻建設總經費為7700億元，目的是因應未來可能面臨的氣候變遷、人口老化及數位科技發展挑戰，且政府預算應秉持公開透明原則，讓民眾檢視，即可知道前瞻在家鄉投入多少建設。

高先桂強調，此網站反而能讓人民或社會各階層，檢視政府前瞻預算到底發揮效益如何，或是投入的地區別是否公平，「所以我們覺得它不應該是個大內宣」，反而是非常勇敢地接受民眾政府支出的解釋。