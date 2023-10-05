施柏宇在《女鬼橋2：怨鬼樓》獻出恐怖片處女作。（樂到家國際提供）

因主演超夯台劇《想見你》一炮而紅的施柏宇，這次在《女鬼橋2：怨鬼樓》裡面飾演女主角王渝萱的哥哥連凱，為了要做出逼真的AR遊戲時，拿到泰國油燈，同時將油燈滴入自己的血才能與自己生命連結，這也開啟了這部恐怖校園故事的起頭！

在金馬獎獲得最佳視覺效果與動作設計提名的《女鬼橋2：怨鬼樓》，三位主角施柏宇和林哲熹、王渝萱都有吊鋼絲和動作場面，也讓首次演出恐怖校園鬼片的施柏宇覺得非常刺激。第一次接演恐怖片的施柏宇說：「在事前有做好心理準備，所以在拍攝時就知道那些都是劇組的安排，才能克服恐懼感！」

施柏宇雖然不是劇中戲份最多的角色，但是他在最重要時刻讓劇情推展到最高潮，尤其是他和林哲熹在電梯裡面的吊鋼絲的動作戲更是重中之重。這次動作指導吳俊希也特別設計角度困難被鬼纏身的動作，尤其有一場戲是施柏宇要撞到哲熹身上，施柏宇很怕自己會讓他受傷，所以蠻緊張的。

雖然動作指導和導演都為他們安排了替身演員，但是求好心切的兩人都想要親身嘗試。從排演到正式來兩人大概試了40-50次，相當敬業！施柏宇說那些工作人員很辛苦要費力將施柏宇和林哲熹兩人拉起來，最後拍完製片還特別為工作人員加菜！施伯與感謝一切順利完成，笑說：「兩個大男生在狹小的電梯空間中，撞來撞去之後撞出革命情感，也是蠻有趣的。」