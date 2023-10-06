2024在野整合持續受各界關注，民眾黨總統參選人柯文哲原先拋出「比民調、輸的退選」，現在則是「民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選」，並坦言有可能正、副「一藍一白」；國民黨則重申，在野整合持續推進、堆疊善意。對此，港媒《中評社》今（6日）分析，柯為何在短短的時間內就態度出現大幅轉變？很明顯是想「以退為進」。

柯文哲日前原本拋出藍白「比民調」，輸的退選，但在美西時間4日晚間則主張比民調，高的一方當正的，輸的一方可以推薦副手人選，當然經過審慎評估，考慮怎麼去組成勝選機率最強的團隊。媒體追問有可能正、副是「一藍一白」？他鬆口說，「對啦」。

對此，《中評社》今分析指出，對於藍白合議題，柯文哲身段逐漸放軟，態度已從強硬軟化，逐漸讓藍白合出現一些眉目，不過，為何在短短的時間內就態度出現大幅轉變？很明顯是「以退為進」，柯舉例自己2014年首次參選台北市長，與民進黨合作就是比民調，想讓藍營也答應，當中，除了柯堅信自己民調比國民黨總統參選人侯友宜高外，也點出藍白合的基礎線是「要有較公開、公平的比賽規則」，否則即便藍白合了，也將陷入難以說服柯粉轉投侯的困境。